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مستشار تربوي: طلاب الصفوف الأولية الذين عايشوا الجائحة بحاجة لبرامج تهيئة

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مستشار تربوي: طلاب الصفوف الأولية الذين عايشوا الجائحة بحاجة لبرامج تهيئة مستشار تربوي: طلاب الصفوف الأولية الذين عايشوا الجائحة بحاجة لبرامج تهيئة
أشار إلى أن بعض أولياء الأمور يجدون معاناة في تقبل الطفل للالتحاق بالدراسة

مستشار تربوي: طلاب الصفوف الأولية الذين عايشوا الجائحة بحاجة لبرامج تهيئة

أكد المستشار التربوي والتعليمي عبدالله بن دحيم الدهاس على أهمية إعداد برنامج إرشادي لطلاب الصفوف الأولية ممن عايشوا تجربة التعليم عن بعد خلال عام ونصف بسبب جائحة .

وقال "الدهاس" لـ"سبق": برنامج التهيئة الإرشادية يعد أحد أهم برامج التوجيه والإرشاد التي كانت تنفذها المدراس لاستقبال الطلاب المستجدين في كل عام قبل تجربة التعليم عن بعد، ويعد البرنامج أحد أساليب تهيئة الطفل للدخول في عالم جديد بعيدًا عما ألفه في أسرته الصغيرة.

وأضاف: بعض أولياء الأمور يجدون معاناة كبيرة في تقبل الطفل للالتحاق بالدراسة وتغيير الجو الذي ألفه منذ ولادته داخل أسرته الصغيرة.

وأردف: تكيف الطلاب والطالبات في التعليم عن بعد طبيعي نظرًا لابتعاد الطالب عن الضغوط وعن النظام المدرسي والتعليمي الذي يحتم عليه الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مشيرًا إلى أن طلاب الصفوف الأولية وخاصة طلاب الصفين الثاني والثالث الابتدائي قد يجدون صعوبة كبيرة في التأقلم مع النظام الدراسي في حال كانت الدراسة حضورية للعام الجديد ١٤٤٣هـ.

وتابع: يتعين على الأسر وضع برنامج لتهيئة أبنائهم وبناتهم للانتقال إلى عالم جديد يختلف كليًا عن محيطهم الصغير داخل الأسرة خاصة وأنه يوجد متسع من الوقت قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد تصل إلى ثلاثة أسابيع.

وقال "الدهاس": يتوجب على المدراس كذلك إعداد برنامج إرشادي يختلف كليًا عما كان ينفذ في الأعوام السابقة يتضمن مسارات جديدة تركز على الترفيه والتشجيع لجذب الطلاب والطالبات ونقلهم إلى الجو المدرسي بكل سلاسة ومرونة خاصةً وأنهم مبتعدون عن الجو المدرسي مدة طويلة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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