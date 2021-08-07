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مدير تعليم حائل: التحصين بجرعتين شرط لدخول مدارس المنطقة

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مدير تعليم حائل: التحصين بجرعتين شرط لدخول مدارس المنطقة مدير تعليم حائل: التحصين بجرعتين شرط لدخول مدارس المنطقة
93 % من المعلمين والمعلمات حصلوا على لقاح كورونا

مدير تعليم حائل: التحصين بجرعتين شرط لدخول مدارس المنطقة

أكد مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبدالله البليهد، أنه لن يسمح لأي من منسوبي التعليم في المنطقة، بالدخول لمدارسهم ما لم يكونوا قد حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية من لقاح (كورونا).

وقال في حديث خصّ به قناة ""، إنه تم تحصين ٩٣٪؜ من المعلمين والمعلمات بالمنطقة، فيما وصلت نسبة تحصين الطلاب والطالبات إلى ٦٢٪؜، ضد .

وأضاف: "النسب المعلنة تشمل من تلقى اللقاح بجرعة أو جرعتين، وبعد ثلاثة أسابيع من الآن ستصل نسبة المحصنين إلى النسبة المستهدفة، وذلك بناءً على تقارير وزارة التعليم اليومية، التي توضح تزايداً من منسوبي التعليم لأخذ اللقاح".

وأشار إلى أن الوزارة بشركاتها مع الجهات المعنية ستحقق في حصول منسوبيها على الجرعتين خلال تلك الفترة.

وحث "البليهد" منسوبي تعليم المنطقة للمبادرة في أخذ اللقاحات، مؤكداً جاهزية المدارس لاستقبال طلابها حضورياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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