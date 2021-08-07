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«قلبي بيتقطع».. شهيرة تنعي دلال عبدالعزيز بكلمات مؤثرة

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«قلبي بيتقطع».. شهيرة تنعي دلال عبدالعزيز بكلمات مؤثرة «قلبي بيتقطع».. شهيرة تنعي دلال عبدالعزيز بكلمات مؤثرة

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بكلمات مؤثرة حرصت الفنانة شهيرة على نعى الفنانة دلال عبدالعزيز،التي وفاتها المنية قبل ساعات، بعد صراع طويل مع المرض استمر أسابيع، معربة عن حزنها الشديد لوفاتها.

ونعت شهيرة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، بكتابتها منشورا، قائلة: «يا فجعة قلبي عليكي يا حبيبتي، كده يا دلال تعمليها وتمشي، مش مصدقة والله كان عندي أمل والله تقومي وتعدي أستغفر الله العظيم».

وتابعت شهيرة، قائلة :«بدموع عينيه التي لا تنقطع أنعيكِ، أنعي القلب الطيب، أنعي الحب في كل صورة، أعزي نفسي وأعزي بناتك وكل محبيكِ، وأدعو الرحمن أن يتولاكِ، برضاه وعفوه وأن يرزقك أجمل ماعنده، من النعم»

واختتمت شهيرة، قائلة:«عزائي لقاءك مع حبيب وشريك العمر، الوداع يا ديدي ولا حول ولا قوة، إلا بالله هذا قضائك يارب، وسوف نرضى، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن.. قلبي بيتقطع».

وكان الاعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، قد أعلنا رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز قبل قليل، قائلا: «أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة».

المصرى اليوم

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