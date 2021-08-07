مكافحة التهرب الجمركي بالإسكندرية تضبط محاولتين تهريب مستلزمات طبية (صور)

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب دعم عمليات بالإسكندرية، بإشراف أحمد صدقي مدير إدارة المكافحة بالمنطقة الغربية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي والإدارة العامة للأمن الجمركي برئاسة طلعت مراد من ضبط محاولتي تهرب جمركى مستلزمات طبية ووحدات تحكم كهربائية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

فى المحاولة الأولى وبناءا على إخبارية مقدمة من أحمد صدقي مدير المكافحة بالمنطقة الغربية بمحاولة إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم ٧٧٠٠٢٠٩٢٦ الواردة من تركيا، تم تشكيل لجنة من محمد الشباسي مأمور حركة ومصطفى حجاج مأمور تعريفة وصلاح محمود وعوني العمرى مفتشي المكافحة لتنفيذ الإخبارية فتبين وجود 6 طرود بها 1725 قطعة بنط حفر أسنان مرقوم الصنف dc5900 منشأ تركيا، وبلغت الرسوم المعرضة للضياع 120 ألف جنيه.

وفي المحاولة الثانية بالتنسيق مع مجمع مرغم برئاسة إبراهيم عبدالله وإدارة الأمن الجمركي تم ضبط محاولة للإفراج عن أصناف غير مدرجة بالمستندات ضمن مشمول بوليصة شحن رقم ٢١٠٤٢٥٥٥ والصنف طبقا للمستندات عبارة عن 3 طرد مصنوعات من لدائن منشأ الصين، تم تشكيل لجنة ضمت وليد صلاح الدين مدير إدارة الحركة والسيد رشدي مدير التعريفة وصلاح محمود وعوني العمرى مفتشي المكافحة ومحمد محمود أمن جمركي فتبين وجود وحدتى تحكم كهربائية غير مدرجة بالمستندات، وبلغت الرسوم المعرضة للضياع 110 ألف جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى ١٨ و ٢٥ لسنة ٢٠٢١ وحررها أحمد فاروق وأحمد الشرشابي.

مكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية تضبط محاولتين تهرب جمركى مستلزمات طبية ووحدات تحكم كهربائية (صور)

مكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية تضبط محاولتين تهرب جمركى مستلزمات طبية ووحدات تحكم كهربائية (صور)

مكافحة التهرب الجمركى بالإسكندرية تضبط محاولتين تهرب جمركى مستلزمات طبية ووحدات تحكم كهربائية (صور)