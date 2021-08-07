وزيرة التجارة والصناعة ومحافظ قنا يتفقدان مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنجع حمادي

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تفقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة هوّ الصناعية بمركز نجع حمادي.

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا

أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم الانتهاء من إنشاء المجمع ،الذي أقيم على مساحة ٧٤ فدان، ويضم ٤٢٠ وحدة صناعية منها؛ ٣٢٢ وحدة بمساحة ٢١٦ م٢، و٨٦ وحدة بمساحة ٤٣٢ م٢، و١٢ وحدة بمساحة ٥٤٠ م٢، مؤكدةً أنه سيتم طرح هذه الوحدات للشباب خلال الفترة المقبلة، مضيفةً أن هذه المجمعات تعطى قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وفرصة ذهبية للشباب لبدء مشروعاتهم الإنتاجية.

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا

وأشارت جامع أن هذا المجمع يأتي ضمن ١٣ مجمع على مستوى الجمهورية، وجه بإنشائها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤكدةً أن هذه المجمعات تقدم حلول تنموية تسهم في توجيه استثمارات الصناعات الصغيرة والمتوسطة نحو الصناعات التكميلية، والصناعات ذات القيمة المضافة، وتعميق المنتج المحلى.

وزيرة التجارة والصناعة تتفقد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقنا

وأوضح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا أن إجمالي التكلفة الاستثمارية للمجمع تبلغ ١.٣ مليار جنية، مشيرا إلى أن المجمع يضم وحدات صناعية جاهزة بالمرافق والتراخيص ذات مساحات متعددة تناسب مختلف نشاطات الصناعات الصغيرة والمتوسطة مما يسهل كثيرا على الشباب الراغبين في الاستثمار، مؤكدا أن المجمع يشمل عدة قطاعات صناعية ( غذائى- هندسي – صناعات كيماوية بسيطة- مواد بناء ).

وأكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية على أن المجمعات الصناعية الجديدة تعد أحد وسائل القطاع الصناعي لتعميق المكون المحلى في الصناعات كما تعد مؤشر قوى على أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة خاصةً في ظل ما تتمتع به من مميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا يساعد على النمو لاسيما بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا وحازت بها على ثقة المستثمرين والمؤسسات والحكومات الأجنبية.