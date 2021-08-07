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بعد فوز أحمد الجندي بأول فضية مصرية في اللعبة.. ما هي الخماسي الحديث؟

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بعد فوز أحمد الجندي بأول فضية مصرية في اللعبة.. ما هي رياضة الخماسي الحديث؟ بعد فوز أحمد الجندي بأول فضية مصرية في اللعبة.. ما هي الخماسي الحديث؟

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قبل قليل حصد أحمد الجندي لاعب الوطني للخماسي الحديث، الميدالية الفضية الأولى للمنتخب المصري في منافسات أوليمبياد طوكيو 2020.

«الجندي» جاء في المركز الثاني برصيد 1477، بينما حصل جو شونج لاعب المنتخب البريطاني على على الميدالية الذهبية برصيد 1482، وجاء بطل كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 1470.

ما هي الخماسي الحديث؟

تعد الخماسي الحديث، رياضة المهام المتعددة حيث تتكون من خمس أنواع من الرياضات المختلفة، تشمل المبارزة والرماية والسباحة والفروسية والجري، يقوم بهم لاعب واحد.

ورغم تسميتها بالخماسي «الحديث» إلا أن هذا لا يعني أنها نوع مستحدث من الرياضات، بل على العكس، فهي رياضة قديمة جدًا، ويعود ظهورها الأول إلى عام 708 قبل الميلاد.

تضمن المسابقة..

1- الرماية بطبنجة ضغط هواء على مسافة 10 أمتار وتتألف من أربع جولات، يطلق المتنافس خمس طلقات فى كل جولة

2- منافسة فى سلاح سيف المبارزة في مجموعة واحدة مدة المنافسة ثلاث دقائق فقط.

3- السباحة الحرة لمسافة 200 متر

4- الفروسية وقفز السدود والتى تتم بحصان غير مألوف لدى الفارس وتقدمه اللجنة المنظمة ويجب أن تكون الخيول قريبة فى المستوى ويجرى نوع من الاقتراع لتخصيص حصان لكل فارس ثم يتاح له ثلث ساعة يقفز فيها 5 قفزات فى التسخين ثم يقفز على الكرسى الذى يتكون من 12 سدا و15 قفزة عبر سد ثنائي مركب وسد ثلاثي مركب.

5 - اختراق الضاحية لمسافة 3 آلاف متر.

وتأسس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث عام 1967، وكان اسمه فى ذلك التاريخ الاتحاد الدولى للخماسى الحديث والبينتاثلون حتى عام 1993، حين استقلت لبينتاثلون باتحاد خاص تحت مسمى الاتحاد الدولى للبينتاثلون.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأداء اللاعب أحمد الجندي بعد فوزه بالميدالية الفضية، لتكون أول ميدالية في تاريخ المشاركات المصرية لرياضة الخماسي الحديث في الأولمبياد.

المصرى اليوم

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