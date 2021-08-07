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يسرا تعتذر عن عدم حضور عزاء دلال عبدالعزيز

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يسرا تعتذر عن عدم حضور عزاء دلال عبدالعزيز يسرا تعتذر عن عدم حضور عزاء دلال عبدالعزيز

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حرصت الفنانة الكبيرة يسرا على نعي الفنانة دلال عبدالعزيز، التي توفيّت اليوم السبت، بعد صراع طويل مع المرض استمر أسابيع. معربة عن حزنها الشديد لوفاتها، لافتة إلى أنها لن تستطيع أداء واجب العزاء بسبب وجودها خارج .

ونشرت صور لدلال عبدالعزيز تجمعها بزوجها الراحل سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» وعلقت عليها قائلة: «لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار.. خبر وفاتك وجعني أوي.. حبيبتي وحبيبة الكل.. الست صاحبة أصحابها الجدعة بنت الأصول.. الأم والزوجة والسند لكل اللي حوليها الطيبة مفيش زيها».

وكان الاعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد، قد أعلنا رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز قبل قليل، قائلا: «أطيب خلق الله عمرى ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتى ربنا يغفر لك ويرحمك ويجمعنا مع بعض في الآخرة».

المصرى اليوم

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