أخبار عاجلة

ريناتو سانشيز يغيب عن الملاعب ستة أسابيع -
"سلطان الخيرية" تستعد للمشاركة في اليوم العالمي للغة العربية -
خلال الموسمين السابقين.. الاتحاد السعودي يقيم حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين -
جهود متواصلة في تعليم الرياض استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد -
أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن -
تواصل الحرائق بمناطق غربي القدس -
«صحة الإسكندرية»: تطعيم نصف مليون مواطن بلقاح كورونا -
نائب بعد تسريب نتيجة الثانوية العامة.. اللي يسرب النتيجة يسرب الامتحان -
السيسي يُكرّم الحاصلين على ميداليات في «طوكيو ٢٠٢٠» اليوم -
«كيشو» يغيب عن تكريم الرئيس السيسي بسبب كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

شاهد.. إسباني يحاول تهريب أكثر من طن كوكايين في 24 حقيبة على متن طائرة

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تواصل الحرائق بمناطق غربي القدس

تواصل الحرائق بمناطق غربي القدس

تحطم طائرة عسكرية أفغانية جنوبي أوزبكستان

تحطم طائرة عسكرية أفغانية جنوبي أوزبكستان

عون: حل الأزمة بتشكيل الحكومة

عون: حل الأزمة بتشكيل الحكومة

تدريبات للكلاب العسكرية الروسية قبيل انطلاق مسابقة "الصديق الوفي" في الجزائر

تدريبات للكلاب العسكرية الروسية قبيل انطلاق مسابقة "الصديق الوفي" في الجزائر