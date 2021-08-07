أخبار عاجلة

ريناتو سانشيز يغيب عن الملاعب ستة أسابيع -
"سلطان الخيرية" تستعد للمشاركة في اليوم العالمي للغة العربية -
خلال الموسمين السابقين.. الاتحاد السعودي يقيم حفل تكريم المدربين الوطنيين المنجزين -
جهود متواصلة في تعليم الرياض استعدادًا لانطلاقة العام الدراسي الجديد -
أخيرًا.. العلماء يردون على أكبر الأوهام عن تخفيض الوزن -
تواصل الحرائق بمناطق غربي القدس -
«صحة الإسكندرية»: تطعيم نصف مليون مواطن بلقاح كورونا -
نائب بعد تسريب نتيجة الثانوية العامة.. اللي يسرب النتيجة يسرب الامتحان -
السيسي يُكرّم الحاصلين على ميداليات في «طوكيو ٢٠٢٠» اليوم -
«كيشو» يغيب عن تكريم الرئيس السيسي بسبب كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لوزير الدفاع العراقي : تدعمكم وتسعي لتعزيز دوركم القومي العربي

Print
السيسي لوزير الدفاع العراقي : مصر تدعمكم وتسعي لتعزيز دوركم القومي العربي لوزير الدفاع العراقي : تدعمكم وتسعي لتعزيز دوركم القومي العربي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح اليوم الفريق جمعة عناد سعدون، وزير دفاع جمهورية العراق، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن وزير الدفاع العراقي نقل رسالة خطية إلى الرئيس من مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع ، والاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة بقيادة الرئيس في المجال التنموي ونقلها إلى العراق، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، ذلك الدور الذي يمثل عمقاً استراتيجياً للامة العربية، خاصةً فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وقد طلب الرئيس نقل تحياته إلى شقيقيه برهم صالح الرئيس العراقي، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، مؤكداً حرص مصر على التعاون مع العراق الشقيق في كافة المجالات، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق الشقيق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين البلدين الشقيقين، بما في ذلك برامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي يُكرّم الحاصلين على ميداليات في «طوكيو ٢٠٢٠» اليوم

السيسي يُكرّم الحاصلين على ميداليات في «طوكيو ٢٠٢٠» اليوم

«كيشو» يغيب عن تكريم الرئيس السيسي بسبب كورونا

«كيشو» يغيب عن تكريم الرئيس السيسي بسبب كورونا

الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021