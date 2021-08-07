رئيس جامعة بني سويف التكنولوحية يوجّه بتطبيق الإجراءات الاحترازية مع بدء اختبارات القدرات

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وجّه الدكتور محمد شكر ندا، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية، بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيرس كورونا المستجد، حيث تابع اجراءات التعقيم والتباعد الاجتماعي داخل اللجان وطالب بتذليل كافة العقبات أمام المتقدمين لإجراء امتحانات القدرات لهذا العام واستعدت الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة لاختبارات القدرات بتنظيم اللجان ومراعاة كافة الاجراءات للحفاظ على سلامة الطلاب والمتقدمين للاختبارات.

وخلال الفترة الماضية، جهزت الجامعة المعامل الدراسية بالكلية بأحدث المعدات والأجهزة التكنولوجية حيث تحتوي هذه المعامل على برامج محاكاة متخصصة على مستوى عال من الجودة والتي تواكب التطورات العالمية فى هذا المجال، ويوجد لكل طالب جهاز كمبيوتر خاص به لتنفيذ الأنشطة التطبيقية داخل المعمل، كما أن المعامل مجهزة بأحدث تقنيات الداتا شو ويوجد بكل معمل سبورة ذكية ومكيف للهواء حفاظًا على المعايير الدولية للتعليم التكنولوجي والأجهزة الموجودة به.

وقامت الجامعة بتطوير القاعات الدراسية الموجودة بالكلية لتوفير سبل الراحة للطلاب اثناء المحاضرات الدراسية، بالإضافة لتزويد المكتبات بأفضل الكتب العلمية المتخصصة التى تفيد الطلاب فى مجال دراستهم وقال رئيس جامعة التكنولوجية ببنى سويف أن قبول الطلاب المتقدمين للجامعة يكون بناءً على ترشيح مكتب التنسيق ومحل إقامة الطالب واجتياز اختبارات القدرات ويشترط قبل الدخول لامتحان القدرات تسديد مبلغ 450 جنيه مصري فقط لاغير بمقر الكلية قبل الساعة العاشرة صباحا يوم الامتحان، ويشترط أيضًا في الطالب المتقدم للدراسة في الجامعة أن يجتاز اختبارات القدرات بمجموع لا يقل عن 60%.وتعقد امتحانات القدرات يكون بمقر الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية الكائن بمحافظة بنى سويف - مدينة بني سويف (شرق) - الحي الأول - المجاورة الأولى - شارع النرجس.