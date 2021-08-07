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المقاولون العرب يشترط 20 مليون جنيه لإنتقال «مجلي» للأهلي

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المقاولون العرب يشترط 20 مليون جنيه لإنتقال «مجلي» للأهلي المقاولون العرب يشترط 20 مليون جنيه لإنتقال «مجلي» للأهلي

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دخل محمد مجلي، لاعب وسط الفريق الكروي الاول بنادى المقاولون العرب، ضمن اهتمامات لجنه التعاقدات بالنادى الاهلي، لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ظهر اللاعب بمستوى متميز مع فريق«الذئاب» منذ انضمامه لصفوف الفريق.

وتلقى محمد مجلي لاعب وسط المقاولون العرب، اتصالات من جانب جهاز الكرة في النادي الأهلي، وأبدى اللاعب ترحيبه الشديد بفكرة ارتداء القميص الأحمر، وكشف مصدر مطلع، أن إدارة فريق المقاولون العرب حددت سعر بيع محمد مجلي، حال تقديم عرض رسمي لطلب ضم اللاعب لصفوف الأهلي، وتابع المصدر، أن المبلغ المطلوب للتنازل عن مجلي 20 مليون جنيه للموافقة على إتمام الصفقة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصرى اليوم

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