كيف فشل الإتفاق بين برشلونة وميسي؟.. إلـ«شيرينجيتو» تكشف الأسباب

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انتهى فصل ليونيل ميسي في برشلونة. يقترب الأرجنتيني من التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان بعد مغادرة صفوف العملاق الإسباني، ومع ذلك، لا تزال هناك تفاصيل تتضح حول الخطأ الذي حدث وأدى إلى رحيله من برشلونة. على الرغم من التوصل لاتفاق بين ميسي وناديه السابق على مدى أسابيع، وبعد أن أصبح تجديد عقده شبه مؤكد، أكد النادي الكتالوني يوم الخميس أنه لن يستمر معهم في 2021/22.

قام البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير، إلـ«شيرينجيتو»، بالكشف عن بعض التفاصيل حول سبب تبدل الأمور رأساً على عقب في برشلونة.

وصل ليو وخورخي ميسي - والد اللاعب ووكيله - إلى برشلو«»نة بنية التوقيع على العقد الجديد، والذي وافق من خلاله اللاعب على خفض راتبه بنسبة 40٪. عندما وصلوا والتقوا بإدارة النادي، كانت هناك مفاجأة أخرى تنتظرهم. طلب برشلونة المزيد من التضحيات من جانب ميسي، وأرادوا منه تخفيض راتبه بنسبة 70%، وليس النسبة المتفق عليها (40%).

تسبب ذلك في احباط كبير لـخورخي ميسي، ولم يتراجع عن كلماته لرافائيل يوستي (النائب الأول للرئيس). "هل تمزح؟" وبحسب ما ورد ثار خورخي قائلًا: "الأمر لا يتعلق بالمال، لأن ابني بذل جهدًا بالفعل لخفض راتبه. لقد كنا نتفاوض منذ شهرين حتى وصلنا بموعد التجديد رسميًا غدًا [الجمعة]. "هل تفعل هذا بنا؟ لم أتوقع هذا منك."

رغم ذلك. أستمرت المحادثات، لكن خوان لابورتا أشار إلى أن والد ميسي هو من يعقد الأمور. وقتها امتد غضب خورخي واتهم رئيس برشلونة باستخدام ابنه من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية.