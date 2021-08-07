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طلب حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادي الاتحاد اسكندري، التعاقد مع اسلام جابر، لاعب وسط الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، حيث يبحث الجهاز الفنى عن الصفقات السوبر للتعاقد معها، ضمن الخطة الموضوعه من جانب الجهاز الفنى ومجلس الادارة لتطوين فريق قوي ، قادر على المنافسة على البطولات المحلية، خاصة وان الفريق تعرض لهزات فنية، خلال مشواره فى بطولة الدورى الموسم الحالي، كما يسعي لتعويض الغيابات وبعض الراحلين عن الفريق وأبرزهم الهاربان روماريو ويلياميز وإيمانويل أكوي.

وقرر حسام حسن عدم الدخول في مفاوضات مباشرة مع الزمالك لضم إسلام جابر، حيث ينتظر قرار من الجهاز الفني للأبيض بالاستغناء عن اللاعب وبالتالي التفاوض مع اللاعب مباشرة وتوفير قيمة الصفقة