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أسامة فيصل يدخل حسابات المصري لتدعيم هجوم الفريق

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أسامة فيصل يدخل حسابات المصري لتدعيم هجوم الفريق أسامة فيصل يدخل حسابات المصري لتدعيم هجوم الفريق

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دخل اسامة فيصل مهاجم الفريق الكروي الاول بنادى ، ضمن حسابات الجهاز الفنى للنادى المصري البورسعيدي، لتدعيم هجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بناء على طلب من على ماهر المدير الفنى للمصري، حيث يري المدير الفنى ان اللاعب سيحل العقم الهجومي الذي يعانى منه الفريق خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل النتائج السلبية التي حققها الفريق بداية من الخروج من كاس امام اسوان بركلات الترجيح

وأبدى ماهر رغبته بضم مهاجم الزمالك الصاعد لتدعيم صفوف المصري الموسم المقبل، بعدما اتفق المدير الفني للفريق الأبيض مع مجلس الإدارة بشكل مبدئي على التجديد لمدة موسما آخر، حيث ينتهى عقده الحالي بنهاية هذا الموسم

المصرى اليوم

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