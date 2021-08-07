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المقاولون العرب يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة المصري

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المقاولون العرب يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة المصري المقاولون العرب يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة المصري

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تحت شعار" لابديل عن الفوز" يختتم الفريق الكروي الاول بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، تدريباته اليوم " السبت" استعداداً لموجاهة المصري، المقرر لها غداً " الاحد" ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز، على ارض ملعب الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ29 لبطولة الدورى الممتاز حيث يطمح ذئاب الجبل إلى استعادة مسيرة الانتصارات بعد تلقي 3 هزائم متتالية قبل فترة التوقف الأخيرة

وعقد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على الكرة، جلسة تحفيزية مع لاعبى الفريق، طالبهم خلالها بضرورة التحلي بالروح والإصرار لتحسين وضع الفريق في جدول الدورى الممتاز

المصرى اليوم

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