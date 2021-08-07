الأهلي يؤجل الإعلان عن ضم ميكيسوني وتاو لحين لحسم الدورى

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أرجا مجسل ادارة النادى الاهلي، الاعلان عن التعاقد بشكل رسمي ونهائي، مع الثنائي ميكيسونى، لاعب سيمبا التنزاني، واحد افضل اللاعبين فى بطولة دورى ابطال افريقيا فى النسخة الماضية التى توج بها الاهلي، وكذلك بيرسي تاو القادم من صفوف برايتون الانجليزي، حيث نجح الاهلي فى حسم التعاقد مع الثنائي الافريقي لمدة 4 مواسم

وفضل مسؤولى النادى الاهلي تاجيل الاعلان عن اتمام التعاقد للحفاظ علي تركيز اللاعبين، لحين حسم بطولة الدورى الممتاز، والتى اصبحت اكثر قوة و اثارة بعدما تعادل الاهلي و الزمالك فى عدد النقاط ولكل منهم 61 نقطة، ولكن يعتلى الاهلي الصدارة بفارق الاهداف ، وذلك قبل ان يخوض الاهلي مواجهة هامه امام سيراميكا مساء اليوم ، وكذلك الزمالك الذى يستضيف غزل المحلة على ستاد الاسكندرية