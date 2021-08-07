اللجنة الأولمبية تعلّق على خسارة "حامدي" للذهب بقرار الحكام: بعيوننا أنت البطل

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تفوّق على خصمه الإيراني 4- 1 والأخير لم يتمكن من استكمال النزال بسبب الإصابة

علّق حساب اللجنة الأولمبية السعودية بموقع "تويتر"، على خسارة البطل طارق حامدي للذهب، وفوزه بالفضية في منافسات الكاراتيه معنونًا تغريدته بقوله "والله ما قصـرت".

وقالت اللجنة الأولمبية: بعد تقدمه بالنتيجة في المباراة النهائية، البطل "طارق حامدي" يخسر بقرار الحكم، ويغادر #طوكيو 2020 متوشحًا الميدالية الفضية، "بعيوننا انت البطل.. شكرًا".

وخسر اللاعب السعودي طارق حامدي بقرار تحكيمي أمام خصمه الإيراني ساجاد جانززاده، رغم تفوقه بالنقاط 4- 1. ولم يتمكن اللاعب الإيراني من استكمال النزال، بعدما تم نقله خارج الحلبة بسبب الإصابة.

ومنح الحكم اللاعبَ السعودي إنذارًا من الدرجة الرابعة بسبب الضرب العنيف.