تشكيل مجلس إدارة جديد للهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء عن تشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الهلال الأحمر المصرى فرع شمال سيناء برئاسة الدكتور المصطفى على المالح، عضو هيئة التدريس في كلية التربية الرياضية بجامعة العريش.

وأعلن عمر على محمد مدير الجمعية، في بيان، أن مجلس الإدارة مكون من الدكتور المصطفى على المالح، رئيسا لمجلس الإدارة، وبعضوية كل من الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة، أحمد العبد الشوربجى، عبدالكريم محمد أحمد، منتصر سالمان عرابى، عبدالرحيم محمود العيسوى، ومحمود سليم اليمانى .

فيما استقبل الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مجلس الإدارة الجديد وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق هدف الجمعية في خدمة مواطنى المحافظة.