4 أسباب تدفع ليونيل ميسي للانضمام إلى باريس سان جيرمان

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ليونيل ميسي وبرشلونة يفترقان، ويشاع أن باريس سان جيرمان سيكون وجهته التالية. لقد سمعنا ذلك من قبل، لكن هذه المرة يبدو حقيقيًا. بعد الفشل في تلقي الدعم من رابطة الدوري الإسباني في سعيهم لتقديم عقد جديد لليونيل ميسي، يبدو الأمر كما لو أن برشلونة قد استسلم لرمي المنشفة الآن.

جاء الإعلان مساء الخميس، عندما صرح برشلونة بأن الاتفاق مع ليونيل ميسي لن يتحقق بسبب اللوائح المالية التي فرضتها رابطة الليجا. منذ ظهور الأخبار، كان العالم بأسره حريصًا على معرفة إلى أين سيتجه ليونيل ميسي لمهمته التالية على مستوى النادي.

ليس هناك من ينكر حقيقة أن باريس سان جيرمان كان معجبًا ليونيل ميسي لفترة طويلة. بعد أن أكد برشلونة عدم قدرته على الاحتفاظ بخدمات المهاجم الزئبقي، لم يضيع باريس سان جيرمان أي وقت في الاقتراب من ليونيل ميسي.

من المفهوم أن باريس سان جيرمان يعتقد اعتقادًا راسخًا أن استدراج ليونيل ميسي إلى باريس يمكن أن يضع حدًا لانتظارهم لرفع كأس دوري أبطال أوروبا. أضف ذلك إلى عضلاتهم المالية وستعتقد أن الارتباط بين باريس سان جيرمان وليونيل ميسي هو مسألة وقت ليس أكثر.

على هذا النحو، فإن الباريسيين هم بالتأكيد من بين المرشحين المُفضلين في ما يمكن أن يتحول إلى سباق متنازع عليه بشدة لتوقيع ميسي. مع توقع تسارع المحادثات في الأيام المقبلة.

إليكم أربعة أسباب تجعل ليونيل ميسي يُفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان..

4- باريس سان جيرمان بصبغة أرجنتينية:

لا شيء يشبه المنزل، ولكن بعض الأماكن أو الأشخاص يقتربون منه. بالإضافة إلى المدرب الرئيسي ماوريسيو بوكيتينو، هناك ثلاثة لاعبين رئيسيين آخرين في الفريق الأول من الأرجنتين في باريس سان جيرمان. يشترك أمثال أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس في علاقة وثيقة مع ليونيل ميسي وسيكونون أكثر من راغبين في القيام بواجبهم لجذب مواطنهم إلى باريس سان جيرمان.

نظرًا لوجود نواة أرجنتينية قوية، يمكن لميسي الاستقرار في البيئة الجديدة والتركيز على كرة القدم مباشرة. بعد فوز الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا الشهر الماضي إلى جانب دي ماريا وباريديس، هناك بالفعل تفاهم وتعاون بينهما.

على الرغم من أن ليونيل ميسي لم ينسجم دائمًا مع الأرجنتيني الآخر ماورو إيكاردي لأسباب شخصية، إلا أنه من غير المتوقع أن يؤثر هذا العامل تمامًا على حكمه عندما يتعلق الأمر بالانضمام إلى المشروع في باريس سان جيرمان. قد يكون الأمر مجرد تفاصيل وقد يكون باريس سان جيرمان مستعدًا لتقليص خسائره مع إيكاردي للتعاقد مع ليونيل ميسي.

3- باريس سان جيرمان لن يتوقف عند مطاردة دوري أبطال أوروبا:

لقد تعرض كل من باريس سان جيرمان وليونيل ميسي للإذلال نوعًا ما في سعيهما للفوز بدوري أبطال أوروبا في المواسم الأخيرة. على هذا النحو، فإن الجوع والطموح للحصول على أكبر جائزة في كرة القدم الأوروبية هو أكثر من أي وقت مضى لكلا الطرفين.

في محاولة لمحاولة قطع مسافة بعيدة في دوري أبطال أوروبا، استعان فريق باريس سان جيرمان ببعض اللاعبين الممتازين هذا الصيف. ارتبط الفائزان السابقان بدوري أبطال أوروبا سيرجيو راموس وجورجينيو فينالدوم مع باريس سان جيرمان في انتقالات مجانية، بينما تفاخر النادي أيضًا بتوقيع أشرف حكيمي قادمًا من إنتر ميلان.

بالإضافة إلى ذلك، ساعد تجنيد جيانلويجي دوناروما في انتقال مجاني آخر فريق بي أس جي في تجميع طاقم مرصع بالنجوم للموسم القادم.

إذا قرر ميسي الانتقال إلى باريس في الأيام المقبلة، فسيتم اعتباره القطعة الذهبية والتي ستُزين تشكيلة النادي الهجومية. إنه نوع التوقيع الذي يمكن أن يضع حدًا لانتظارهم الطويل للكأس ذات الأذنين.

بعد أن شارك باستمرار في المراحل النهائية من دوري أبطال أوروبا على مدار الموسمين الماضيين، وبالنظر إلى كيفية تعزيز صفوفهم، يحتل باريس سان جيرمان مرتبة عالية في قائمة الوجهات المحتملة التي يمكن أن يتألق فيها ميسي.

2- لم الشمل مع نيمار:

ليس سراً أن ليونيل ميسي ونيمار سيحبان لم الشمل في باريس سان جيرمان. بالإضافة إلى احترام قدرات بعضهما البعض، استمتع الثنائي أيضًا بأفضل الأوقات أثناء اللعب معًا في برشلونة.

بعد أنباء عن قيام برشلونة بتقييد أيديهم بموجب لوائح الدوري الإسباني، استمرت المحادثات حول لم الشمل الشعري في باريس سان جيرمان. وبحسب ما ورد عرض نيمار قميصه رقم 10 على ليونيل ميسي كمحلى في الصفقة لمحاولة جذب النجم الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان.

ليس هناك من ينكر حقيقة أن الثنائي يمكنه إشعال النار في باريس سان جيرمان. إذا تمت الصفقة، سيستمتع ليونيل ميسي بفرصة تجديد صداقته الحميمة على أرض الملعب مع النجم البرازيلي نيمار.

أشارت التقارير الأخيرة أيضًا إلى أن نيمار مارس ضغوطًا على باريس سان جيرمان لمحاولة تأمين صفقة لميسي في أقرب وقت ممكن. بالنظر إلى فهمهم وقدرتهم على العمل معًا جنبًا إلى جنب.

1- تحدٍ جديد خارج الليجا:

يتم الترويج لليونيل ميسي للفوز بجائزة الكرة الذهبية السابعة التي تمتد رقماً قياسياً هذا العام. ولكن حتى ذلك الحين، تعتقد بعض الأوساط في عالم كرة القدم أن الأرجنتيني بحاجة إلى إثبات نفسه في دوري خارج إسبانيا ليتم اعتباره أعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق.

نجح كريستيانو رونالدو في فعل ذلك، لذلك من الطبيعي أن يتوقع الناس الشيء نفسه من ليونيل ميسي. إذا انضم إلى باريس سان جيرمان.

بعد تسجيله 672 هدفًا والفوز بـ 34 لقبًا منذ ظهوره الأول مع برشلونة عام 2004، حان الوقت بالتأكيد ليبحث ليونيل ميسي عن تحدٍ جديد. لطالما كان هناك حديث عن إعادة لم الشمل مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، لكن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز ركزوا على أهداف أخرى.