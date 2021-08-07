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أهدت بعثة الامارات مصر ميدالية سمو الشيخ زايد ال نهيان بمناسبة الفوزبالميدالية الذهبية التي حصلت عليها فريال أشرف في منافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وفازت اللاعبة المصرية فريال أشرف عبدالعزيز على منافساتها ارينا زاريتيتش من اذربيجان بنتيجة ٢-٠ في المباراة النهائية لتصبح أول سيدة مصرية تحقق ميدالية ذهبية في تاريخ الاوليمبياد.

ويرتفع حصاد البعثة المصرية من الميداليات إلى ٦ ميداليات بواقع 4 ميداليات برونزية من خلال «هداية ملاك وسيف عيسي في التايكوندو، ومحمد كيشو في المصارعة، وجيانا فاروق في الكاراتيه»، وميدالية فضية للاعب احمد الجندي في الخماسي الحديث، وذهبية في الكاراتيه للاعبة فريال أشرف عبدالعزيز.