مطروح تحصد الأول والثاني والخامس في مسابقتي الإلقاء ومسرحة المناهج

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أشاد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت ٧ أغسطس ٢٠٢١ بالإنجازات المتواصلة والنجاحات البارزة للقطاع التعليمي بالمحافظة موضحا أن الجد والاجتهاد أساس التفوق والإبداع وأن الزرع أتى غرسه الغزير بحصد المراكز الأول والثاني والخامس على مستوى الجمهورية بمسابقة الإلقاء المسرحي الشعري والتي تنظمها الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم.

وأوضح وكيل الوزارة أن الطالب عمار ياسر مصطفى بمدرسة الشهيد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية حصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في المسابقة، بينما نالت الطالبة مريم حسن بمدرسة الشهيد طه ساطور الثانوية بنات المركز الثاني على مستوى الجمهورية في المسابقة ذاتها بالإضافة إلى حصول فريق تعليم مطروح على المركز الخامس جمهورياً في مسابقة مسرحة المناهج الخاصة بالمرحلة الابتدائية مؤكدا أن ذلك الإنجاز يضاف لسلسلة النجاحات البارزة والمتواصلة خلال المرحلة الأخيرة والتي جاءت نتيجة عمل مؤسسي محترم يسوده الجدية والالتزام والتكامل والانضباط والعمل بروح الفريق الواحد.

وقدم مدير التعليم الشكر والعرفان لإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، ومنى ناصف مدير عام الشؤون التنفيذية، وسلوى لطفي موجه عام التربية المسرحية، والموجهين الأوائل، والموجهين، تقديرا لهذا الإنجاز الكبير على مستوى الجمهورية والذي جاء تتويجا للأداء المتميز والجهود المثمرة طوال العام الدراسي.

كذلك قدم سلامة التهنئة الممزوجة بأسمى آيات الشكر الزملاء معلمي ومديري مدارس طه ساطور والثانوية العسكرية والشهيد الرويني الابتدائية (المشرفين على الطلاب) والمشاركين في تصفيات المسابقة بمختلف مراحله، وكذلك أولياء أمور الطلاب، واصفًا اياهم بشركاء النجاح والإنجاز معتبرًا ذلك تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد ومتمنيًا مزيد من النجاح والتقدم لجميع أبناء مطروح المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.

وأهدى وكيل الوزارة إنجاز مسابقة الإلقاء المسرحي للسيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والذي لا يدخر جهدا في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم للمنظومة التعليمية بالمحافظة وتوجيهه المستمر بتفعيل كافة الأنشطة التربوية في سبيل مواصلة انتقاء الجواهر الطلابية والتي تزخر بها مدارس المحافظة.