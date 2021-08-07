اللواء محمود شعراوي يُشيد بإنجازات محافظة بورسعيد

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عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا موسعا، بديوان عام المحافظة، في إطار زيارة وزير التنمية المحلية لبورسعيد لمتابعة مستجدات مشروعات الوزراة بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، وعدد من الأجهزة التنفيذية ببورسعيد.

وشهد اللقاء عرض فيلم تسجيلى عن أهم مشروعات محافظة بورسعيد خلال السنوات الأخيرة في مختلف القطاعات، واستعرض المحافظ من خلال عرض تقديمى مشروعات الدولة وخريطة المشروعات التنموية والخدمية، التي استهدفتها الدولة المصرية في جميع المجالات وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر، موجها الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على جهود تنفيذ خطة التنمية المستدامة ببورسعيد.

وتطرق المحافظ خلال اللقاء، للحديث حول الطفرة التنموية التي شهدتها بورسعيد خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء كبرى المشروعات الخدمية التي تهدف للارتقاء بحياة المواطن على كافة الأصعدة، مشيرآ أن بورسعيد أعلنت أول محافظة خالية من العشوائيات على مستوى مصر، وتم القضاء على كافة أشكال العشوائية وإنشاء مجمعات خدمية على أعلى مستوى مثل الأسواق الحضارية (سوق الاسماك وبازار بورسعيد الجديد )، وسوق العصر، بالإضافة إلى الاستمرار في خطة تطوير كافة الأسواق العشوائية بأحياء بورسعيد.

وأشار المحافظ خلال اللقاء الموسع إلى جهود التطوير في قطاع الطرق والميادين وتنفيذ أكبر خطة لرفع كفاءة طرق ومنافذ بورسعيد، والتى لم تشهدها المحافظة من قبل، لمواكبة المشروعات القومية الجديدة، لافتا إلى أن بورسعيد شهدت خلال الأيام الماضية تشغيل كبرى المشروعات الخدمية وهو الميناء البرى الجديد، الذي سيتم افتتاحه اليوم، ويعد طفرة نوعية في مجال خدمات النقل المقدمة للموطن كونه مصمم على أعلى طراز ويمثل واجهة بورسعيد الحضارية وذلك بالتوازى مع قرب الانتهاء من أعمال إنشاء منفذ الحى الإماراتى الجديد، والذى أصبح يمثل مدخل بورسعيد الرئيسى عبر محور ٣٠ يونيو.

كما أشار «محافظ بورسعيد» إلى التنمية الصناعية في جنوب بورسعيد، ودخول كيانات صناعية عملاقة ساهمت في دعم الاقتصاد المحلى وتوفير الآلاف من فرص العمل وفتح أسواق مصرية في دول الشرق الأوسط، وألقى «المحافظ» الضوء على مشروعات التأمين الصحي الشامل ومشروع التحول الرقمي واللذان يعتبران طفرة في مجال تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الأعباء عنهم، وجهود الارتقاء بقرى الجنوب بالإضافة إلى مشروعات التنمية الزراعية والإنتاج الحيوانى وغيرها.

وقدمت «دكتورة نور الهدى الجمال» عرضآ حول المشاركة المجتمعية للمؤسسة في تطوير عددآ من مناطق حى الضواحى ببورسعيد، كالسيدة نفيسة وفاطمة الزهراء، حيث أوضحت الأعمال التنموية الشاملة التي تشهدها منطقة فاطمة الزهراء بالتعاون مع محافظة بورسعيد، للارتقاء بحياة المواطنين وتحقيق أفضل مستوى خدمى.

كما تناول الاجتماع، استعراض آخر تطورات أعمال لجان البت في ملفات التصالح في مخالفات البناء، ومعدلات التنفيذ حتى الآن، ولفت المحافظ أنه جارى الانتهاء من كافة الأعمال بنهاية أغسطس الجاري.

ووجه اللواء عادل الغضبان، الشكر لوزير التنمية المحلية على متابعته المستمرة للمشروعات الجارية ببورسعيد وتوفير كافة الدعم، والحرص الدائم على تطوير أسلوب العمل الإدارى وتحقيق أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه، وجه وزير التنمية المحلية، الشكر لمحافظ بورسعيد على توضيح جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، مؤكداً أن ما شهدته مدينة بورسعيد ما هي إلا إنجازات حقيقية على أرض الواقع تمس المواطن في المقام الأول وتحقق خطة التنمية المستدامة للدولة المصرية والتي انطلقت من محافظة بورسعيد، مشيداً بتجربة محافظة بورسعيد الخاصة بمشاركة الشباب في المشروعات التنموية والخدمية ببورسعيد وتعاونهم مع الأجهزة التنفيذية في كافة المجالات.

وأكد اللواء محمود شعراوي على الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية بتمكين الشباب في مختلف القطاعات والمجالات بكافة المحافظات، مشيراً إلى ان الشباب يمثلون حوالي ٦٠٪؜ من عدد سكان الدولة المصرية.

وأشار شعراوي إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد خاصة التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي.

وتابع الوزير موجهاً حديثه للشباب: أنتم أمل مصر ومستقبلها وسواعدها للبناء.. نهتم بأفكاركم ونسعي لإشراككم في مختلف المشروعات التي تقوم بها الحكومة في مختلف المجالات وعلي رأسها مشروع تطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة خاصة فيما يخص عمليات المتابعة وتنفيذ المشروعات المستهدفة.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أهمية التعاون والتكاتف بين مختلف فئات المجتمع والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب والحكومة لإنجاح كافة المشروعات التي تقوم بها لخدمة المواطنين لتتبؤ مصر مكانتها ووضعها الطبيعي.

وطالب شعراوي الشباب المصري بجميع المحافظات بالاستمرار في التعلم وتطوير أنفسهم، قائلاً: لا تتوقفوا عن الإبداع والابتكار والتعلم.. وشاركوا بلدكم في مشروعاتها لانكم المستقبل والأمل.

اللواء محمود شعراوي يشيد بإنجازات محافظة بورسعيد و يؤكد على أهمية تجربة مشاركة الشباب فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة

اللواء محمود شعراوي يشيد بإنجازات محافظة بورسعيد و يؤكد على أهمية تجربة مشاركة الشباب فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة