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حملة موسعة للنظافة بمدينة دسوق

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شنت الوحدة المحلية لمجلس مدينة دسوق، حملة مكبرة على المقاهي والكافيتريات، إضافة لحملات نظافة وإزالة الإشغالات من الشوارع بأحياء مدينة دسوق، وقرى المركز، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المحاسب السيد عبدالستار ،رئيس مركز ومدينة دسوق.

وتابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، منظومة النظافة بالقرى تحت إشراف نواب رئيس المدينة لشئون القرى سند أبوكيلة، وأحمد جميل ،بقرى مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبوعلى، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبومندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب ،بالإضافة إلى متابعة المشروعات القومية الجاري العمل بها.

كما أشرف عبدالستار على الأعمال الجارية بالقرى والأحياء من رفع كفاءة الإنارة العامة بالقرى واستكمال أعمال رفع كفاءة الإنارة العامة وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى القيام بجولات ميدانية ومتابعات لكافة المصالح، للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الإداري وحالة الانضباط وخاصة الوحدات الصحية ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب فضلاً عن استمرار العمل، لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

كما تابع المحاسب، السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، حملات النظافة الشاملة ومتابعة خطوط سير المعدات، ورفع الأتربة وغسيل الأرصفة والمتولد اليومي من القمامة والمخلفات والأراضي الفضاء وتقليم الأشجار من خلال ورديات العمل الثلاثة ،وتكثيف حملات النظافة بالشوارع الفرعية ورفع صناديق القمامة وتفريغها ،بالإضافة إلى نظافة الحدائق العامة والميادين وكورنيش النيل وشوارع المدينة والمداخل والمخارج.

دسوق
دسوق

المصرى اليوم

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