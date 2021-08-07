رصد 3 مخالفات بناء في الأقصر

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طالب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، من العميد طارق لطفي رئيس المدينة بالتشديد على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وأوضح شعبان طايع، رئيس حي المطار، أنه أثناء المرور اليومي، تم رصد 3 مخالفات تعدي بالبناء بدون ترخيص من السلطة المختصة بمنطقة حي المطار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإزالتها المخالفات.

شارك في الحملة نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية، وشعبان ابو المجد نائب رئيس حي المطار، ومصطفى العادلي مشرف المتابعة ميدانية، ومحمد صالح مشرف الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر.