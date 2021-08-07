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طلائع الجيش يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز

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طلائع الجيش يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز طلائع الجيش يختتم تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة بيراميدز

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يختتم اليوم السبت فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء غداً الاحد على جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري، ويخوض الفريق مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن بسيونى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة للمبيت هناك.

وعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى على دراسة مباريات بيراميدز الاخيرة بالدوري وعلى رأسها موقعة الاسماعيلى التى انتهت بالتعادل 2-2 بأخر ظهور فى المسابقة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته ، وقفز الطلائع إلى المركز السابع برصيد 37 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 7 مباريات وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفًا

المصرى اليوم

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