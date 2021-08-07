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أشرف صبحي: فريال عبدالعزيز بطلة من ذهب وصنعت تاريخ جديد لمصر

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أشرف صبحي: فريال عبدالعزيز بطلة من ذهب وصنعت تاريخ جديد لمصر أشرف صبحي: فريال عبدالعزيز بطلة من ذهب وصنعت تاريخ جديد لمصر

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هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز لاعبة الوطني للكارتيه بعد فوزها في المباراة النهائية في منافسات الكاراتيه وزن أكثر من 61 كجم، والحصول علي الميدالية الذهبية بدورة الألعاب الاوليمبية المقامة بطوكيو باليابان.

قدم الوزير التهنئة للبعثة المصرية علي الميدالية التاريخية في الكاراتيه والظهور المميز للاعبي المنتخب للكاراتية طوال مشوارهم بدورة الالعاب الأولمبية بطوكيو، وقدرتهم علي تحقيق ميدالية برونزية عن طريق جيانا فاروق، والذهبية عن طريق فريال عبد العزيز بخلاف ظهور باقي اللاعبين بمستوي مشرف في باقي المنافسات.

وفازت اللاعبة المصرية فريال اشرف عبد العزيز علي منافساتها ارينا زاريتيتش من اذربيجان بنتيجة ٢-٠ في المباراة النهائية لتصبح أول سيدة مصرية تحقق ميدالية ذهبية في تاريخ الاوليمبياد.

ويرتفع حصاد البعثة المصرية من الميداليات إلي ٦ ميداليات بواقع 4 ميداليات برونزية من خلال "هداية ملاك وسيف عيسي في التايكوندو، ومحمد كيشو في المصارعة، وجيانا فاروق في الكاراتيه"، وميدالية فضية للاعب احمد الجندي في الخماسي الحديث، وذهبية في الكاراتيه للاعبة فريال أشرف عبد العزيز.

المصرى اليوم

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