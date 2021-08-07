بيبو يعود لقيادة أسوان أمام الإنتاج بعد التعافي من كورونا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يختتم اليوم السبت الفريق الكروي الاول بنادى ، أسوان بقيادة أحمد بيبو ، استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي في مباراة الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد بتروسبورت غداً" الأحد"

وعاد بيبو إلى قيادة أسوان بعد تعافيه من فيروس كورونا، والذي تسبب في غيابه مؤخراً عن مباراة الأهلي التي خسرها أسوان بثلاثية مقابل هدف، لتكون مباراة الانتاج هي أول ظهور لبيبو بعد التعافي من كورونا، وهى المباراة التى يسعي الفريق لحصد الثلاث نقاط للابتعاد خطوة عن دوامه شبح الهبوط للقسم الثانى

ويترقب ينهى الجهاز الفنى كافه الترتيبات الخاصة بالمباراة ، في مران اليوم، كما سيعلن عن القائمة التي ستخوض اللقاء المرتقب.

وطالب أحمد مصطفى بيبو المدير الفني لفريق أسوان، لاعبي أبناء الجنوب، بصرورة حسم نقاط مباراة الانتاج، وذلك للحفاظ على فرص الفريق بالبقاء في الدوري، في ظل صعوبة المنافسة وتقارب النقاط بين فرق القاع