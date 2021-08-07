مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة في تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة بقنا

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لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة بقنا مصرعه، السبت، في تبادل لإطلاق الرصاص مع قوات الشرطة، أثناء القبض عليه بمحل إقامته بمركز نقادة، وبحوزته سلاحان ناريان وكمية من الذخيرة.

ووردت معلومات إلى قطاع الأمن العام بتواجد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، 31 سنة، بمحل إقامته بدائرة مركز نقادة في قنا، سبق اتهامه في 15 قضية ما بين «سلاح وسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية وشروع في قتل ونصب»، محكوم عليه بالسجن 7 سنوات في قضية سرقة بالإكراه وسلاح نارى وذخيرة، و5 سنوات في 3 قضايا ضرب واستيلاء ونصب، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية إطلاق أعيرة نارية وإصابة طفل مقيم بالقرية ذاتها.

وباستهدافه بمحل إقامته بمأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام، مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ومشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن قنا، ولدى اقتراب القوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته بالمثل، إلى أن تم إسكات مصدر النيران، وعثرت القوات بجواره على بندقية آلية و3 خزن و27 طلقة وفرد محلى و5 طلقات خرطوش.