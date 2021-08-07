خلال أسبوع.. تعرف على جهود الداخلية على مستوى الجمهورية

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى،المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وتمكنت الحملات خلال أسبوع من ضبط فى مجال الأمن العام إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة ضُبط خلالها 47 متهم، وبحوزتهم 23 قطعة سلاح نارى و8 قطع سلاح أبيض، و24 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 5346 حكم قضائى متنوع، و445 قضية متنوعة.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تم ضبط 273 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط و الجيزة والغربية والدقهلية والسويس وبحوزتهم 143 قطعة سلاح نارى وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة المتنوعة.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط 622 قطعة سلاح نارى ، و3 تشكيلات عصابية ، ضموا 10 متهمين ، إرتكبوا 9 حوادث سرقة متنوعة ، و35 قضية أحداث، وكشف غموض 52 حادث متنوع، وتنفيذ 472079 حكم قضائى.

أما فى مجال الأمن الإقتصادى تم ضبط 9569 قضية تموينية متنوعة ، و92302 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 81٫341٫968 جنيه.

وفى مجال قضايا التهرب الضريبى، تم ضبط 1438 قضية فى مجال التهرب الضريبى بمبالغ مالية بلغت 2,325,263,617، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 3,529,930 جنيه .

وفى مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط 7 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تحويلات مالية غير مشروعة وتعامل فى النقد الأجنبى بقيمة إجمالية بلغت 8٫601٫042 جنيه.

أما فىقضايا النقل والمواصلات، تم ضبط تشكيل عصابى، ضم 2 متهم، إرتكبا واقعة سرقة، وضبط 1824 قضية متنوعة .

وفى مجال قضايا المصنفات تم ضبط 354 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، و223 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، و6677 قضية تموينية متنوعة، و1583 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات بلغت 9834 أرجيلة، و66525 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح .

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط 1039 قضية إتجار فى المواد المخدرة ، وضبط خلالها 1108 متهم، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى 26,200,000 ستة وعشرون مليون ومائتان ألف جنيه تقريباً، و223961 مخالفة مرورية متنوعة.

فيما تم ضبط 12 قضية تهريب فى مجال أمن الموانئ، و64 قضية متنوعة من أبرزها دخول الدائرة الجمركية ونصب ، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 2149 قضية ومخالفة متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.