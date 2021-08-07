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تواصل الحرائق بمناطق غربي القدس
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:48 مساءً
«صحة الإسكندرية»: تطعيم نصف مليون مواطن بلقاح كورونا
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:47 مساءً
نائب بعد تسريب نتيجة الثانوية العامة.. اللي يسرب النتيجة يسرب الامتحان
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:47 مساءً
السيسي يُكرّم الحاصلين على ميداليات في «طوكيو ٢٠٢٠» اليوم
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:47 مساءً
«كيشو» يغيب عن تكريم الرئيس السيسي بسبب كورونا
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:47 مساءً
تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:39 مساءً
الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:39 مساءً
جيش لبنان وأمنها يكشران عن أنيابهما.. استدعاء ناشطين ودهم والوقود مجاناً
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:39 مساءً
"الصحة" تهيب بالجميع أخذ جرعتَي اللقاح: "احموا أنفسكم من مضاعفات الفيروس"
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:39 مساءً
وفاة الكاتب الكبير فيصل ندا.. والجنازة من مسجد مصطفى محمود
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:38 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
عاجل.. إنجاز تاريخى..فريال أشرف تتوج بأول ميدالية ذهبية لمصر فى أولمبياد طوكيو
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 07 أغسطس 2021 02:47 مساءً
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من داخل وزارة التعليم المؤشرات الأولية لنتيجة الثانوية العامة قبل إعلانها بساعات.
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