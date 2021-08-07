أخبار عاجلة

تواصل الحرائق بمناطق غربي القدس -
«صحة الإسكندرية»: تطعيم نصف مليون مواطن بلقاح كورونا -
نائب بعد تسريب نتيجة الثانوية العامة.. اللي يسرب النتيجة يسرب الامتحان -
السيسي يُكرّم الحاصلين على ميداليات في «طوكيو ٢٠٢٠» اليوم -
«كيشو» يغيب عن تكريم الرئيس السيسي بسبب كورونا -
تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان -
الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض -
جيش لبنان وأمنها يكشران عن أنيابهما.. استدعاء ناشطين ودهم والوقود مجاناً -
"الصحة" تهيب بالجميع أخذ جرعتَي اللقاح: "احموا أنفسكم من مضاعفات الفيروس" -
وفاة الكاتب الكبير فيصل ندا.. والجنازة من مسجد مصطفى محمود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

قازان.. مجمع المعمار التاريخي والحديث

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
تواصل الحرائق بمناطق غربي القدس

تواصل الحرائق بمناطق غربي القدس

تحطم طائرة عسكرية أفغانية جنوبي أوزبكستان

تحطم طائرة عسكرية أفغانية جنوبي أوزبكستان

عون: حل الأزمة بتشكيل الحكومة

عون: حل الأزمة بتشكيل الحكومة

تدريبات للكلاب العسكرية الروسية قبيل انطلاق مسابقة "الصديق الوفي" في الجزائر

تدريبات للكلاب العسكرية الروسية قبيل انطلاق مسابقة "الصديق الوفي" في الجزائر