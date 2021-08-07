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المطارات الروسية تُطالب المسافرين لمصر التواجد قبل الرحلة بثلاث ساعات

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المطارات الروسية تُطالب المسافرين لمصر التواجد قبل الرحلة بثلاث ساعات المطارات الروسية تُطالب المسافرين لمصر التواجد قبل الرحلة بثلاث ساعات

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حددت المطارات الروسية الوقت الأمثل للركاب المسافرين إلى للوصول إلى مطارات بولكوفو، شيريميتيفو وفنوكوفو –، بأن لا يقل عن ثلاث ساعات على الأقل، بسبب الطوابير المحتملة التي ستكون أمام مكاتب الأمن قبل إقلاع الرحلات لتسجيل الوصول.

أفادت أنباء روسية في وقت سابق أن الوفد الصحي الروسي المشترك من مختلف الإدارات الذي اتخذ قرارا بفتح السفر إلى منتجعات في مصر. وبحسب ما قاله ممثلو السلطات الصحية بروسيا، فإن الجانب الروسي راضٍ تماماً عن إجراءات «أمن » في مصر.

كانت شركات الطيران الروسية الخاصة قد تقدمت إلى بطلبات نيابة عن منظمي الرحلات الروس الروس لتنظيم رحلات إلى مصر بإجمالي 231 رحلة أسبوعية وتم رفض هذه الطلبات مرتين في يوليو الماضي، فيما أرجع عدد من الخبراء أن السبب في تعطيل طلبات شركات الطيران هو اللوبي الذي يعمل لصالح تركيا والتي تخشي من فتح السفر لمصر في موسم الصيف على لا يؤثر على حصتها من السياحة الروسية إلى تركيا في فصل الصيف.

وأكد خبراء السياحة الروس أنه يتعين على السلطات الروسية فتح السفر لمصر بشكل تام قبل منتصف شهر سبتمبر المقبل، وبخاصة أن الحجوزات على السفر لمصر تزيد بشكل كبير نظراً لأن غالبية الراغبين في السفر يبحثون عن الأسعار اولا.

المصرى اليوم

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