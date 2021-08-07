بدء اختبارات القدرات بكليات جامعة جنوب الوادي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي انطلاق اختبارات القدرات بكليات الجامعة والمؤهلة للالتحاق بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية بشعبتي (التربية الفنية ـ موسيقية) وامتحانات القدرات الخاصة بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال وكلية التمريض والتي تبدأ من اليوم 7 أغسطس حتى 19 اغسطس الجارى.

وشدد رئيس الجامعة على العمل بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد وتذليل كافة العقبات أمام طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات، وتوفير ماكينات الدفع الإلكتروني للتسهيل على الطلاب في تسديد الرسوم المقررة لأداء الاختبارات.

بدء اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادى

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الجامعة وفرت وسائل الراحة للطلاب وأولياء الأمور بعمل أماكن انتظار لأولياء الأمور والطلاب، مع الحرص على سلامة الطلاب باتباع عدد من الإجراءات الوقائية التي تتخذها الجامعة للوقاية من جائحة كورونا.

وفى سياق آخر، تفقد الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب كليات الجامعة التي يعقد فيها اختبارات القدرات وزيارة المستشفى الطلابي لمتابعة إجراءات الكشف الطبي على الطلاب المتقدمين للالتحاق بكلية التربية الرياضية لعام الجامعي 2021/2022.

وأشار الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن إجمالي الطلاب المتقدمين في اختبارات القدرات بجامعة جنوب الوادي بلغ 530 طالبا وطالبة، وتقدم في اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية عدد 200 طالب وطالبة، بينما بلغ عدد الذين تقدموا لاختبارات القدرات بكلية التربية النوعية 103 طالبا وطالبة، بينهم 59 بقسم التربية الفنية و44 بقسم التربية الموسيقية، وبلغ عدد الذين تقدموا لاختبارات القدرات بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال 87 طالب وطالبة كما بلغ عدد الذين تقدموا لاختبارات القدرات بكلية التمريض 140 طالبا وطالبة .

وشهد الجولة التفقدية كل من الدكتور أشرف موسى عميد كلية التربية الرياضية والدكتور محمد سعيد عميد كلية التربية النوعية والدكتور حلمى محسب عميد كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال والدكتورة نادية عبدالله عميد كلية التمريض