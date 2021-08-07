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وزارة الشباب يشكر وزارة الخارجية لتعاونها في حل أزمة منتخب آنسات السلة

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وزارة الشباب يشكر وزارة الخارجية لتعاونها في حل أزمة منتخب آنسات السلة وزارة الشباب يشكر وزارة الخارجية لتعاونها في حل أزمة منتخب آنسات السلة

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أرسلت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ، برقيات شكر وتقدير لوزارة الخارجية بقيادة السفير سامح شكري ؛ المجهودات التي بذلت في حل أزمة بعثة منتخب السلة للانسات تحت 19 سنة ، المشاركة في بطولة العالم بالمجر ، خلال الفترة من 4-16 أغسطس الجاري .


كما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر للسفير عمروالحمامي سفير جمهورية العربية لدي انقرة، والسفير طارق خليل القنصل العام المصري لدي اسطنبول ، ورشا الدياستي سكرتير اول بالسفارة المصرية باسطنبول ، والمستشار/ انجي شريف السمنودي القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية في بودابست المجر ، وسكرتير ثاني/ خالد عصام زاهر قنصل مصر في بودابس، وكذا أعضاء السفارة المصرية بتركيا والمجر ؛ وذلك لما بذلوا من جهد كبير في الإستقبال والتسكين وتحقيق إتصالات مكثفة مع الخارجية التركية والمجرية والسلطات بالمطارات في إسطنبول والمجر ، والحصول و بشكل استثنائي علي تاشيرات دخول تركيا ثم تاشيرات دخول المجر .


كما اطمأن الوزير علي إجراءات وصول بعثة إلي المجر ،وكذلك استعدادات المنتخب لخوض المنافسات ببطولة العالم والتي تستمر حتي 16 أغسطس الجاري بالمجر ، بالتنسيق مع الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري للسلة .

وكانت الأزمة تتخلص في ورود كتيب لإتحاد السلة المصري من قبل الإتحاد الدولي للسلة يفيد بعدم ضرورة حصول بعثة المنتخب المصري تأشيرة دخول لدولة المجر لدي الوصول لتركيا ومنها المجر ، وحيث وصلت البعثة المصرية تركيا لم تتمكن من السفر لدولة المجر بسبب عدم وجود تأشيرة دخول لها مسبقة قبل مغادرة جمهورية مصر العربية .

المصرى اليوم

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