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«صحتك مسئوليتنا».. أكبر قافلة علاجية مجانية في نادي المهندسين بالإسكندرية

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«صحتك مسئوليتنا».. أكبر قافلة علاجية مجانية في نادي المهندسين بالإسكندرية «صحتك مسئوليتنا».. أكبر قافلة علاجية مجانية في نادي المهندسين بالإسكندرية

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تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، ولجنة الرعاية الصحية والمعاشات برئاسة المهندس كريم الكسار بالتعاون مع نادى المهندسين بسابا باشا أكبر فاعلية صحية مجانية بعنوان «صحتك_مسئوليتنا» للمهندسين وذويهم وذلك يوم الجمعة المقبل بالمطعم الرئيسى بساحة نادى المهندسين- سابا باشا بالإسكندرية.

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية والمعاشات إن اليوم الصحى الجمعه القادمة هو الاكبر لانه يشمل ١٥ تخصص مختلف ومعامل لإجراء التحاليل بمشاركة أكثر من مستشفى للكشف المجانى على المهندسين وذويهم بالإضافة إلى الكشف المبكر على الأمراض المزمنة حفاظا على سلامة المهندسين.

وأضاف «الكسار» إن اليوم الصحى يبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السابعة مساءً، تشمل الفاعلية لاول مرة تواجد صيدلية للأدوية العلاجية تقدم نسب خصم مناسبة مع توفير خدمات طبية متعددة للمهندسين .

كما أكد على الإلتزام التام أثناء الفاعلية بالإجراءات الإحترازية والوقائية منعا للتزاحم حفاظا على سلامة المهندسين.

المصرى اليوم

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