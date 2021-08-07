محافظ الغربية يتفقد ٢٢ موقع عمل ضمن مبادرة حياة كريمة بقرية تفهنا العزب

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وجه الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إطلاقه للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي ستحقق للأجيال الحالية والقادمة كل متطلبات الحياة العصرية والكريمة بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، صباح اليوم، لتفقد ٢٢ موقع عمل بتكلفة ٧٥ مليون جنيه بقرية تفهنا العزب بمركز زفتى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى والدكتورة زينب سامي منسق مؤسسة حياة كريمة بالغربية.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ ٦ مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية قدرها ١١ مليون جنيه، بجانب أعمال رفع كفاءة ٤ مدارس بالقرية وإنشاء مدرستين جديدتين بإجمالي تكلفة ١٣.٤ مليون جنيه، حيث وجه بدهان كافة المباني المحيطة بالمدارس وغيرها من المنشآت وتوحيد لون الطلاء.

وفي ذات السياق، تفقد محافظ الغربية أعمال إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والذي يتكون من ٣ أدوار (دور أرضي وعدد ٢ دور علوي) على مساحة ٦٠٠ متر مربع لتقديم ٨ خدمات للمواطنين وهي (مركز تكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي)، موجهاً بوضع دراسة لكيفية الاستفادة من مباني الهيئات التي سيتم انتقالها إلى المجمع.

كما تفقد الدكتور رحمي أعمال تطوير مركز شباب القرية ووحدة طب الأسرة، بالإضافة إلى تفقد (إنشاء المجمع الزراعي، أعمال تأهيل ترعة الصاري، إدخال الغاز الطبيعي وأعمال تركيب ٤٨ كابينة و٢٠٠٠ صندوق للتليفونات بالقرية).

يُذْكَر أن محافظ الغربية قد عقد اجتماعاً ،صباح اليوم بمقر الوحدة المحلية، بحضور مديري مديريات الخدمات ورؤساء الشركات المشرفة والمنفذة للمشروعات، حيث تم إزالة كافة التداخلات بين المصالح الحكومية وتوحيد الجهود من أجل إنجاح كافة المشروعات داخل القرية، والتي ستكون هي وقرية نهطاي أول قريتين يتم الانتهاء منهما ضمن ال ٥٤ قرية داخل مركز زفتى .