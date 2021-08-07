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فريال أشرف تحصد أول ذهبية لمصر في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو

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فريال أشرف تحصد أول ذهبية لمصر في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو فريال أشرف تحصد أول ذهبية لمصر في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو
بعد الفوز على إيرينا زاريتسكا بطلة أذربيجان في المباراة النهائية

فريال أشرف تحصد أول ذهبية لمصر في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو

‬نجحت فريال أشرف، لاعبة منتخب الكاراتيه المصري، في الفوز بأول ميدالية ذهبية عربية في هذه الرياضة بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعد الفوز على إيرينا زاريتسكا بطلة أذربيجان في المباراة النهائية.

وكانت "فريال" قد تأهلت للنهائي في منافسات وزن 61 كجم، بعد الفوز على لاعبة كازاخستان بنتيجة 5/4 في الدور نصف النهائي.

ونجحت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه في التأهل إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بطوكيو، بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات.

وحققت فريال أشرف الفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية، بعد التعادل 3- 3، بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4- 0 وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة الثالثة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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