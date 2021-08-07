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تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:39 مساءً
الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:39 مساءً
جيش لبنان وأمنها يكشران عن أنيابهما.. استدعاء ناشطين ودهم والوقود مجاناً
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:39 مساءً
"الصحة" تهيب بالجميع أخذ جرعتَي اللقاح: "احموا أنفسكم من مضاعفات الفيروس"
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:39 مساءً
وفاة الكاتب الكبير فيصل ندا.. والجنازة من مسجد مصطفى محمود
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:38 مساءً
أشرف زكي ينعي فيصل ندا : صاحب الروائع طوال 50 عاما.. ومبدع رحل في صمت
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:33 مساءً
«البحوث الفلكية» يستقبل وفدًا سودانيًا لبحث إنشاء خريطة زلزالية ودراسة القشرة الأرضية
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:33 مساءً
هددت بالانتحار في ليلة الزفاف.. «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلة 16 عامًا بالبحيرة
-
الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:33 مساءً
مفتي سلطنة عمان يهنئ الأفغان بـ«الفتح المبين و النصر العزيز»
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:33 مساءً
«الأرصاد»: صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء (صور)
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الثلاثاء 17 أغسطس 2021 12:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
هنا يرقد جثمان دلال عبد العزيز المتوفية بعد صراع مع المرض
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 07 أغسطس 2021 02:33 مساءً
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