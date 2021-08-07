أخبار عاجلة

تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان -
الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض -
جيش لبنان وأمنها يكشران عن أنيابهما.. استدعاء ناشطين ودهم والوقود مجاناً -
"الصحة" تهيب بالجميع أخذ جرعتَي اللقاح: "احموا أنفسكم من مضاعفات الفيروس" -
وفاة الكاتب الكبير فيصل ندا.. والجنازة من مسجد مصطفى محمود -
أشرف زكي ينعي فيصل ندا : صاحب الروائع طوال 50 عاما.. ومبدع رحل في صمت -
«البحوث الفلكية» يستقبل وفدًا سودانيًا لبحث إنشاء خريطة زلزالية ودراسة القشرة الأرضية -
هددت بالانتحار في ليلة الزفاف.. «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلة 16 عامًا بالبحيرة -
مفتي سلطنة عمان يهنئ الأفغان بـ«الفتح المبين و النصر العزيز» -
«الأرصاد»: صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

وزير الرياضة يهنئ أحمد الجندي بفضية الخماسي الحديث بأولمبياد طوكيو

Print
وزير الرياضة يهنئ أحمد الجندي بفضية الخماسي الحديث بأولمبياد طوكيو وزير الرياضة يهنئ أحمد الجندي بفضية الخماسي الحديث بأولمبياد طوكيو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعب أحمد أسامة الجندي بعد فوزه بالميدالية الفضية لمنافسات فردي رجال الخماسي الحديث بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 لتكون أول ميدالية في تاريخ مشاركات الخماسي الحديث المصري في الأولمبياد.

أشاد الدكتور أشرف صبحي بتميز أداء أحمد الجندي وتألقه في منافسات الخماسي الحديث، واصراره علي تحقيق ميدالية اوليمبية تضاف لتاريخ في الخماسي الحديث في ضوء الانجازات التي تشهدها الدولة المصرية في كافة المحافل الدولية بفضل الدعم الكبير من قبل القيادة السياسية والحكومة المصرية للاعبي ولاعبات مصر.


ويرتفع رصيد بعثة مصر في أولمبياد طوكيو لعدد خمس ميداليات بواقع ميدالية فضية وأربع ميداليات برونزية، وتنتظر بعثة مصر ميدالية فريال أشرف في منافسات الكاراتيه لتحديد الميدالية السادسة لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

الرئيس السيسي يكرم أبطال مصر الحاصلين على ميداليات طوكيو 2020

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

ثبات لليوم الثالث والقرش بـ35 جنيها.. سعر السمك والجمبري في مصر الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

«واصل الارتفاع بسبب دلتا».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح الثلاثاء 17 أغسطس 2021

انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس

انتقادات لمطرب شعبي مصري قال لطلبة "الثانوية": الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس