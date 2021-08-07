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الشناوي يحرس عرين الأهلي أمام سيراميكا وشريف يقود الهجوم

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الشناوي يحرس عرين الأهلي أمام سيراميكا وشريف يقود الهجوم الشناوي يحرس عرين الأهلي أمام سيراميكا وشريف يقود الهجوم

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استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي على التشكيل الذى سيدفع به فى مباراة الفريق المقرر اقامتها فى التاسعه مساء اليوم، امام سيراميكا ضمن مباريات الدورى الممتاز ، و التى ستقام على على ارض ملعب الاهلي وي السلام

ومن المنتظر ان يظهر الاهلي فى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي ف حراسة المرمي، علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وأكرم توفيق ، عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي قفشة ومحمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات، محمد شريف.

و يسعى الاهلي لحصد الثلاث نقاط من اجل الحفاظ على صدارة الدورى الممتاز ، و الحفاظ على اللقب حيث يعتلى الفريق الصدارة برصيد 61 نقطة وبفارق الاهداف عن المتساوي معه فى نفس عدد النقاط ، ويخوض مباراة ممهمه امام غزل المحلة فى السابعة مساء اليوم " السبت"

المصرى اليوم

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