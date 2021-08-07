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محافظ المنوفية يستعرض آخر مستجدات موقف مشروعات «حياة كريمة»

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محافظ المنوفية يستعرض آخر مستجدات موقف مشروعات «حياة كريمة» محافظ المنوفية يستعرض آخر مستجدات موقف مشروعات «حياة كريمة»

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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية حرصه التام على المتابعة الدورية لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية للمشروع القومى «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى والمتابعة الميدانية لرصد أية معوقات تواجه تنفيذ تلك المشروع القومى العملاق والعمل على سرعة حلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن الريفي، جاء ذلك خلال إجتماعه اليوم بأعضاء فريق مسئولى حياة كريمة وبحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام والمهندس محمد ربيع منسق عام حياة كريمة بالمحافظة.

أكد محافظ المنوفية على عقد لقاء أسبوعي دوري لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بنطاق قرى مركز أشمون والشهداء كمرحلة أولى ضمن المبادرة ،وتضم تنفيذ مشروعات بنية تحتية ومنها مجمعات نموذجية تضم العديد من الخدمات وإنشاء محطات رفع صرف صحي وكذا إنشاءات جديدة وتوسعات بالمدارس وتوصيل الغاز والكهرباء والإتصالات ورفع كفاءة الوحدات الصحية، فضلاً عن إحلال وتأهيل المنازل للأسر الأكثر إحتياجاً ضمن مبادرة سكن كريم لتوفير مسكن يليق بهم وذلك وفقاً لشروط الإستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه فضلاً عن النهوض بالصناعات اليدوية والحرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من المشروعات.

وخلال الاجتماع، كلف محافظ المنوفية المكتب الفنى بالديوان العام بالتنسيق التام والتواصل المباشر مع مسئولى حياة كريمة وكافة الجهات المعنية لمتابعة تنفيذ المشروع بشتى القطاعات التي تستهدفها المبادرة والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بشكل دقيق وعرض أية معوقات أو متطلبات على أرض الواقع، مع ضرورة توحيد أسلوب عرض المشروعات وإعداد تقرير أسبوعي لما يتم في كافة المشروعات لتحقيق تنمية مستدامة.

وأشاد محافظ المنوفية بكافة مبادرات رئيس الجمهورية وبالأخص مبادرة حياة كريمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن الريفى بربوع محافظات الجمهورية وتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة آمنة لهم.

المصرى اليوم

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