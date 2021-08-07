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وزير الرياضة يشيد بنتائج الكاراتيه بأولمبياد طوكيو

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وزير الرياضة يشيد بنتائج الكاراتيه بأولمبياد طوكيو وزير الرياضة يشيد بنتائج الكاراتيه بأولمبياد طوكيو

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أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالأداء المميز الذي ظهرت عليه البعثة المصرية للكاراتيه المشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة بطوكيو، مقدماً التهنئة للاعبة فريال أشرف عبدالعزيز لاعبة الوطني للكارتيه بعد التأهل إلى نصف نهائي منافسات وزن أكثر من 61 كجم.

وضمنت فريال أشرف ميدالية خامسة لمصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد التعادل مع بطلة الجزائر في المباراة الأخيرة بدور المجموعات، والفوز على لاعبة سويسرا بالأفضلية بعد التعادل 3-3 بعد فوزها في المباراة الأولى على لاعبة الصين بنتيجة 4-0، وخسارة من حميدة عباسلي لاعبة إيران في المباراة، ويتأهل إلى نصف النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني.

وحرص وزير الشباب والرياضة على التواجد بالصالة المغطاة المستضيفة لمنافسات الكاراتيه لمؤازرة اللاعبة خلال مبارياتها بالمجموعة والتي انطلقت اليوم، متمنياً لها التوفيق في مباراة نصف النهائي وتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور النهائي.

كما يتواجد الوزير حاليا في مباراة منتخب أمام إسبانيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في منافسات كرة اليد بأولمبياد طوكيو.

يذكر أن البعثة المصرية حصدت 4 ميداليات برونزية في أولمبياد طوكيو 2020 والتي تنتهي منافساتها غداً الأحد، وذلك من خلال «هداية ملاك وسيف عيسي في التايكوندو، ومحمد كيشو في المصارعة، وجيانا فاروق في الكاراتيه».

المصرى اليوم

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