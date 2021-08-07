فريال أشرف تحرز أول ذهبية لمصر بأولمبياد طوكيو 2020

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق لاعبة الكاراتيه فريال أشرف أول ذهبية للبعثة المصرية بأولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على بطلة العالم من أذربيجان في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، في منافسات وزن 61 ك.

وتأهلت لاعبة الكاراتيه فريال أشرف إلى المباراة النهائية لمنافسات الكاراتيه 61 ك، بعد الفوز على بطلة كازاخستان بنتيجة 5-4 لتواجه بطلة أذربيجان «بطلة العالم» في المباراة النهائية بعد قليل.

وحققت فريال (22 عاماً) فوزين وتعادلاً وخسارة في دور المجموعتين، فتغلبت على الصينية لي غونغ 4-0 ثم السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة سنشو (3-3)، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميدة عباسلي 6-3 قبل أن تخسر 7-9. ضمنت بطاقة نصف النهائي بتعادلها «الأخوي» مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0.