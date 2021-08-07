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فريال أشرف تحرز أول ذهبية لمصر بأولمبياد طوكيو 2020

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فريال أشرف تحرز أول ذهبية لمصر بأولمبياد طوكيو 2020 فريال أشرف تحرز أول ذهبية لمصر بأولمبياد طوكيو 2020

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حقق لاعبة الكاراتيه فريال أشرف أول ذهبية للبعثة المصرية بأولمبياد طوكيو 2020، بعد الفوز على بطلة العالم من أذربيجان في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، في منافسات وزن 61 ك.

وتأهلت لاعبة الكاراتيه فريال أشرف إلى المباراة النهائية لمنافسات الكاراتيه 61 ك، بعد الفوز على بطلة كازاخستان بنتيجة 5-4 لتواجه بطلة أذربيجان «بطلة العالم» في المباراة النهائية بعد قليل.

وحققت فريال (22 عاماً) فوزين وتعادلاً وخسارة في دور المجموعتين، فتغلبت على الصينية لي غونغ 4-0 ثم السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة سنشو (3-3)، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميدة عباسلي 6-3 قبل أن تخسر 7-9. ضمنت بطاقة نصف النهائي بتعادلها «الأخوي» مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0.

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