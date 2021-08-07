أخبار عاجلة

تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان -
الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض -
جيش لبنان وأمنها يكشران عن أنيابهما.. استدعاء ناشطين ودهم والوقود مجاناً -
"الصحة" تهيب بالجميع أخذ جرعتَي اللقاح: "احموا أنفسكم من مضاعفات الفيروس" -
وفاة الكاتب الكبير فيصل ندا.. والجنازة من مسجد مصطفى محمود -
أشرف زكي ينعي فيصل ندا : صاحب الروائع طوال 50 عاما.. ومبدع رحل في صمت -
«البحوث الفلكية» يستقبل وفدًا سودانيًا لبحث إنشاء خريطة زلزالية ودراسة القشرة الأرضية -
هددت بالانتحار في ليلة الزفاف.. «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلة 16 عامًا بالبحيرة -
مفتي سلطنة عمان يهنئ الأفغان بـ«الفتح المبين و النصر العزيز» -
«الأرصاد»: صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

جامعة المنيا تطلق مبادرة «أنت الأساس» لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية

Print
جامعة المنيا تطلق مبادرة «أنت الأساس» لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية جامعة المنيا تطلق مبادرة «أنت الأساس» لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا على أن المشكلات المجتمعية التي تواجهها الدولة المصرية ليست مسئولية مؤسسة بعينها، ولكنها مسئولية مجتمعية متكاملة، تتضافر لها كافة الجهود لمواجهتها بجميع مؤسسات الدولة، وعلي راسها الجامعات التي تأخذ على عاتقها أمانة تنمية الوعي لدى الشباب بالقضايا والتحديات التي تواجه مسيرة البناء والتنمية للدولة، والآثار السلبية لهذه المشكلات على الفرد والمجتمع.

ومن هذا المنطلق أعلن د. «مصطفى عبدالنبي» عن إطلاق الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام من الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية؛ مبادرة «أنت الأساس» ... «بتنظيمك.. بعملك» لمواجهة الزيادة السكانية من حيث «المشكلة والعلاج»، بداية من النصف الثاني من أغسطس وحتي أكتوبر 2021، مستهدفة عدة محاور لتنفيذها؛ تبدأ بعقد سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية والدينية لطلاب الجامعة يحاضرها أساتذة وخبراء متخصصين، يتبعها تنظيم زيارات ميدانية خدمية وتوعوية لأهالي القري بمحافظة المنيا، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، تضم دورات تدريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لسيدات القرى، وعقد ندوات توعوية بالقوافل الطبية المتخصصة للصحة الإنجابية بالقري الأكثر إنجابًا وأشد فقرًا.

مبادرة جامعة المنيا

كما أوضح الدكتور عصام فرحات نائب، أن المبادرة جاءت لتستعيد دور الجامعات والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني في مساندة الدولة في التصدي لمشكلة الزيادة السكانية، ودفع عجلة التنمية، وتعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية وما ينتج عنها من آثار سلبية، ومساهمتهم في مواجهتها، وكذلك تفعيلاً واستمراراً لعودة الأنشطة الطلابية لدورها الساطع في توعية الطلاب بأهم القضايا والتحديات.

ومن جانبه أوضح وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، أن المبادرة يتعاون فيها مع الجامعة العديد من الجهات والمؤسسات تشمل المنطقة الأزهرية، والكنيسة الأرثوزكسية بالمنيا، والمجلس القومي للصحة والسكان، والمرأة، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، والكليات الطبية بالجامعة، ومديرية الصحة والسكان، ومركز المشروعات الحرفية واليدوية بجامعة المنيا، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أشرف زكي ينعي فيصل ندا : صاحب الروائع طوال 50 عاما.. ومبدع رحل في صمت

أشرف زكي ينعي فيصل ندا : صاحب الروائع طوال 50 عاما.. ومبدع رحل في صمت

«البحوث الفلكية» يستقبل وفدًا سودانيًا لبحث إنشاء خريطة زلزالية ودراسة القشرة الأرضية

«البحوث الفلكية» يستقبل وفدًا سودانيًا لبحث إنشاء خريطة زلزالية ودراسة القشرة الأرضية

هددت بالانتحار في ليلة الزفاف.. «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلة 16 عامًا بالبحيرة

هددت بالانتحار في ليلة الزفاف.. «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلة 16 عامًا بالبحيرة

مفتي سلطنة عمان يهنئ الأفغان بـ«الفتح المبين و النصر العزيز»

مفتي سلطنة عمان يهنئ الأفغان بـ«الفتح المبين و النصر العزيز»