جامعة المنيا تطلق مبادرة «أنت الأساس» لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية

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أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا على أن المشكلات المجتمعية التي تواجهها الدولة المصرية ليست مسئولية مؤسسة بعينها، ولكنها مسئولية مجتمعية متكاملة، تتضافر لها كافة الجهود لمواجهتها بجميع مؤسسات الدولة، وعلي راسها الجامعات التي تأخذ على عاتقها أمانة تنمية الوعي لدى الشباب بالقضايا والتحديات التي تواجه مسيرة البناء والتنمية للدولة، والآثار السلبية لهذه المشكلات على الفرد والمجتمع.

ومن هذا المنطلق أعلن د. «مصطفى عبدالنبي» عن إطلاق الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنيا تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، رئيس جامعة المنيا، وإشراف عام من الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية؛ مبادرة «أنت الأساس» ... «بتنظيمك.. بعملك» لمواجهة الزيادة السكانية من حيث «المشكلة والعلاج»، بداية من النصف الثاني من أغسطس وحتي أكتوبر 2021، مستهدفة عدة محاور لتنفيذها؛ تبدأ بعقد سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية والدينية لطلاب الجامعة يحاضرها أساتذة وخبراء متخصصين، يتبعها تنظيم زيارات ميدانية خدمية وتوعوية لأهالي القري بمحافظة المنيا، وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة، تضم دورات تدريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لسيدات القرى، وعقد ندوات توعوية بالقوافل الطبية المتخصصة للصحة الإنجابية بالقري الأكثر إنجابًا وأشد فقرًا.

مبادرة جامعة المنيا

كما أوضح الدكتور عصام فرحات نائب، أن المبادرة جاءت لتستعيد دور الجامعات والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني في مساندة الدولة في التصدي لمشكلة الزيادة السكانية، ودفع عجلة التنمية، وتعريف الطلاب بالجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الزيادة السكانية وما ينتج عنها من آثار سلبية، ومساهمتهم في مواجهتها، وكذلك تفعيلاً واستمراراً لعودة الأنشطة الطلابية لدورها الساطع في توعية الطلاب بأهم القضايا والتحديات.

ومن جانبه أوضح وليد عبدالقوي مدير عام رعاية الطلاب، أن المبادرة يتعاون فيها مع الجامعة العديد من الجهات والمؤسسات تشمل المنطقة الأزهرية، والكنيسة الأرثوزكسية بالمنيا، والمجلس القومي للصحة والسكان، والمرأة، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة المنيا، والكليات الطبية بالجامعة، ومديرية الصحة والسكان، ومركز المشروعات الحرفية واليدوية بجامعة المنيا، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.