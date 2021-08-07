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بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي.. محاضرة عن« تحدي الإعاقة» بمتحف الأقصر

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بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي.. محاضرة عن« تحدي الإعاقة» بمتحف الأقصر بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي.. محاضرة عن« تحدي الإعاقة» بمتحف الأقصر

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نظم متحف الأقصر للفن المصري القديم، محاضرة عن تحدي الاعاقة و محاربة التميز العنصري. والتى قامت، امل النوبي السعدي - أخصائي اجتماعي في مدرسة الأعدادية بنات بالأقصر و عضو المجلس القومي للمرأة و مسؤل لجنه الاعاقة بالمجلس، بألقاء المحاضرة مع تفاعل للحضور.

وأوضحت امل، ان التميز العنصرى، مصطلح اجتماعي يصف نظرية ومجموعة من الممارسات التي تعزز المعاملة الظالمة وغير العادلة والتمييز ، والقمع ضد الأفراد الذين يعانون من إعاقة ظاهرة أو مفترضة .

وأضافت أنه يتم تصنيف الناس وفق نوع الإعاقة الظاهرة أو المفترضة والجسدية أو العقلية وفي نفس الوقت تحديد كل مجموعة من الإعاقات أو المهارات، أو الصفات الشخصية الموجودة أو غير الموجودة على هذا الأساس.

وتم تطبيق وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية من خلال إرتداء الكمامات الطبية، والقيام بأعمال التعقيم والتطهير ضد انتشار وتطبيق المسافات الآمنة من خلال التباعد الإجتماعي، وتطبيق السعة الاستيعابية بواقع 50%.

المصرى اليوم

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