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وزارة الثقافة ترعي «سومبوزيوم أرتا مرسانا» كأول حدث فني عالمي بمنطقة العلمين

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وزارة الثقافة ترعي «سومبوزيوم أرتا مرسانا» كأول حدث فني عالمي بمنطقة العلمين وزارة الثقافة ترعي «سومبوزيوم أرتا مرسانا» كأول حدث فني عالمي بمنطقة العلمين

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وافقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، على رعاية الوزارة لسومبوزيوم أرتا مرسانا، كأول حدث فني عالمي تشهده منطقة العلمين الجديدة خلال الفترة من 13 وحتي 24 أغسطس الجاري.

وقال ياسر رجب، رئيس السومبوزيوم، إن العمل يجري حاليا على قدم وساق بالمنطقة المخصصة للفنانين والتي سيبدعون فيها لوحاتهم وإنتاجهم الفني طوال فترة إنعقاد السومبوزيوم وخلال أيام قليلة سنكون إنتهينا تماما من كافة التجهيزات الخاصة بالحدث.

وأوضح أن عدد كبير من الفنانين الأجانب المشاركين طلب الحضور قبل موعد السومبوزيوم من أجل زيارة الأماكن الأثرية والتاريخية المصرية.

وتابع أن إدارة السومبوزيوم وضعت برنامجا حافلا للضيوف يتضمن زيارات للأماكن التاريخية مثل مجمع الأديان والأهرامات وأيضا الأماكن الحديثة التي تشهد على عظمة وأصالة المصريين ومنها العاصمة الإدارية التي تعد صورة حقيقية للنهضة الحديثة التي تعيشها في الوقت الحالي.

من جانبه، قال الدكتور أسامة أبونار، مدير السومبوزيوم، إنه لأول مرة يشارك ما يزيد عن الـ 40 فنان عربي وأجنبي في سومبوزيوم فن تشكيلي وتحديدا في فن الرسم يقدمون إبداعاتهم في وقت واحد تحت هدف وشعار واحد هو الإنسانية تستحق.

وأضاف، أن الفن دائما يلعب دورا مهما في حياة الشعوب وأن الرسم أحد الفنون التي تؤثر في حياة الإنسان وكثير من اللوحات ساهمت في بناء حضارات فعدد كبير من الشعوب لم تعرف تاريخ أجدادها إلا من خلال اللوحات التي رسموها وخلدت تاريخهم.

المصرى اليوم

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