أخبار عاجلة

تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان -
الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض -
جيش لبنان وأمنها يكشران عن أنيابهما.. استدعاء ناشطين ودهم والوقود مجاناً -
"الصحة" تهيب بالجميع أخذ جرعتَي اللقاح: "احموا أنفسكم من مضاعفات الفيروس" -
وفاة الكاتب الكبير فيصل ندا.. والجنازة من مسجد مصطفى محمود -
أشرف زكي ينعي فيصل ندا : صاحب الروائع طوال 50 عاما.. ومبدع رحل في صمت -
«البحوث الفلكية» يستقبل وفدًا سودانيًا لبحث إنشاء خريطة زلزالية ودراسة القشرة الأرضية -
هددت بالانتحار في ليلة الزفاف.. «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلة 16 عامًا بالبحيرة -
مفتي سلطنة عمان يهنئ الأفغان بـ«الفتح المبين و النصر العزيز» -
«الأرصاد»: صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أفغانستان.. "طالبان" تسيطر على ثاني عاصمة ولاية خلال يوم

Print
أفغانستان.. "طالبان" تسيطر على ثاني عاصمة ولاية خلال يوم أفغانستان.. "طالبان" تسيطر على ثاني عاصمة ولاية خلال يوم
انسحاب القوات الحكومية أمام الحركة يقلق المناطق المعزولة

أفغانستان..

سيطرت حركة طالبان، اليوم "السبت"، على ثاني عاصمة ولاية في أفغانستان في غضون 24 ساعة، في وقت تحاول القوات الحكومية جاهدةً حمايةَ سلسلة مدن أخرى من السقوط في أيدي الحركة.

وأوضح نائب حاكم جوزجان قادر ماليا، أن "طالبان" استولت على مدينة شبرغان، وأن القوات الحكومية والمسؤولين تراجعوا إلى المطار؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وسقطت زرنج عاصمة ولاية نيمروز في أيدي "طالبان" من دون قتال، أمس، فكانت بذلك أول عاصمة ولاية تنجح الحركة في السيطرة عليها.

ويشكّل انسحاب القوات الأفغانية مصدر قلق للبلدات المعزولة الأخرى.

ويتحدّر أمير الحرب السابق عبد الرشيد دستم، الذي عاد إلى أفغانستان الأسبوع الجاري بعد تلقيه العلاج في تركيا، من "شبرغان".

وإذا بقي معقله في أيدي "طالبان" فسيكون ذلك بمثابة نكسة أخرى للحكومة التي دعت أخيرًا أمراء الحرب السابقين والميليشيات المختلفة إلى محاولة وقف تقدم المتمردين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان

تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان

الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض

الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض

جيش لبنان وأمنها يكشران عن أنيابهما.. استدعاء ناشطين ودهم والوقود مجاناً

جيش لبنان وأمنها يكشران عن أنيابهما.. استدعاء ناشطين ودهم والوقود مجاناً

"الصحة" تهيب بالجميع أخذ جرعتَي اللقاح: "احموا أنفسكم من مضاعفات الفيروس"

"الصحة" تهيب بالجميع أخذ جرعتَي اللقاح: "احموا أنفسكم من مضاعفات الفيروس"