صفاء أبوالسعود: دلال عبدالعزيز كانت مثالا نادرا للحب والوفاء والعطاء

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نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالأعمال التي خلدت اسمها في تاريخ الفن العربي.

وقالت الفنانة صفاء أبوالسعود، إن دلال عبدالعزيز، كانت في حياتها مثالا نادرا للحب والوفاء والعطاء الفني والإنساني أيضا، مشيرة إلى أنها استطاعت بشخصيتها الفريدة والمعطاءة أن تجعل لنفسها مكانا ومكانة متميزة في قلوب وعقل المشاهدين، وأيضا في حياة كل من عرفها على المستوى الشخصي، رحلت دلال عبدالعزيز، بصدقها وعفويتها، وسيظل مكانها شاغرا في عالم الفن وقلوب عشاقها وأسرتها وأصدقائها.

الفنانة دلال عبدالعزيز