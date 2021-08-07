أخبار عاجلة

تنبيه لحالة رياح وسحب وأمطار على جازان -
الجهات المختصة تتمكن من تحييد خطر حيوان هائج في أحد شوارع الرياض -
جيش لبنان وأمنها يكشران عن أنيابهما.. استدعاء ناشطين ودهم والوقود مجاناً -
"الصحة" تهيب بالجميع أخذ جرعتَي اللقاح: "احموا أنفسكم من مضاعفات الفيروس" -
وفاة الكاتب الكبير فيصل ندا.. والجنازة من مسجد مصطفى محمود -
أشرف زكي ينعي فيصل ندا : صاحب الروائع طوال 50 عاما.. ومبدع رحل في صمت -
«البحوث الفلكية» يستقبل وفدًا سودانيًا لبحث إنشاء خريطة زلزالية ودراسة القشرة الأرضية -
هددت بالانتحار في ليلة الزفاف.. «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلة 16 عامًا بالبحيرة -
مفتي سلطنة عمان يهنئ الأفغان بـ«الفتح المبين و النصر العزيز» -
«الأرصاد»: صور الأقمار الصناعية تشير لانخفاض درجات الحرارة بكافة الأنحاء (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

صفاء أبوالسعود: دلال عبدالعزيز كانت مثالا نادرا للحب والوفاء والعطاء

Print

لاقتراحات اماكن الخروج

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبوالسعود، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالأعمال التي خلدت اسمها في تاريخ الفن العربي.

وقالت الفنانة صفاء أبوالسعود، إن دلال عبدالعزيز، كانت في حياتها مثالا نادرا للحب والوفاء والعطاء الفني والإنساني أيضا، مشيرة إلى أنها استطاعت بشخصيتها الفريدة والمعطاءة أن تجعل لنفسها مكانا ومكانة متميزة في قلوب وعقل المشاهدين، وأيضا في حياة كل من عرفها على المستوى الشخصي، رحلت دلال عبدالعزيز، بصدقها وعفويتها، وسيظل مكانها شاغرا في عالم الفن وقلوب عشاقها وأسرتها وأصدقائها.

الفنانة دلال عبدالعزيز
الفنانة دلال عبدالعزيز

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أشرف زكي ينعي فيصل ندا : صاحب الروائع طوال 50 عاما.. ومبدع رحل في صمت

أشرف زكي ينعي فيصل ندا : صاحب الروائع طوال 50 عاما.. ومبدع رحل في صمت

«البحوث الفلكية» يستقبل وفدًا سودانيًا لبحث إنشاء خريطة زلزالية ودراسة القشرة الأرضية

«البحوث الفلكية» يستقبل وفدًا سودانيًا لبحث إنشاء خريطة زلزالية ودراسة القشرة الأرضية

هددت بالانتحار في ليلة الزفاف.. «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلة 16 عامًا بالبحيرة

هددت بالانتحار في ليلة الزفاف.. «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلة 16 عامًا بالبحيرة

مفتي سلطنة عمان يهنئ الأفغان بـ«الفتح المبين و النصر العزيز»

مفتي سلطنة عمان يهنئ الأفغان بـ«الفتح المبين و النصر العزيز»