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الجيش الأفغاني يعلن مقتل 385 عضوا من حركة طالبان خلال 24 ساعة

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الجيش الأفغاني يعلن مقتل 385 عضوا من حركة طالبان خلال 24 ساعة الجيش الأفغاني يعلن مقتل 385 عضوا من حركة طالبان خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية بأن العسكريين الأفغان قضوا على 385 مقاتلا من حركة طالبان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكتبت الوزارة في صفحتها على «تويتر»: «تم القضاء على 385 إرهابيا من طالبان، وأصيب 210 إرهابيين آخرين نتيجة العملية العسكرية للجيش الأفغاني.

وأكدت الوزارة أن الجيش الأفغاني أجرى عملياته الخاصة في 14 ولاية، بما فيها قندهار وهرات وهلمند.

وكانت قد عت السفارة الأمريكية لدى كابول، اليوم السبت، المواطنين الأمريكيين لمغادرة أفغانستان في أسرع وقت ممكن.

ونصحت بريطانيا جميع مواطنيها في أفغانستان بمغادرة البلاد، يأتي ذللك بالتزامن مع الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان بعد 20 سنة.

المصرى اليوم

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