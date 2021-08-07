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نهال عنبر ناعية رحيل دلال عبدالعزيز: «قلبي واجعني عليكي.. لكنه حكم ربنا»

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نعت الفنانة نهال عنبر رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية بعد صراع طويل مع المرض، وكتبت عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو انستجرام: «وداعا يا صديقتي وحبيبتي وأجمل انسانة انا عرفتها في حياتي، طول عمرك صاحبة واجب وتحليل الخير للناس، انا بجد قلبي واجعني عليكي لكن لا اعتراض على حكم الله يا رب يغفرلك ويرحمك ويجعل مرضك في ميزان حسناتك روحتي لحبيبك نرجوا الدعاء والفاتحة».

كان آخر أعمال «دلال» مسلسل «ملوك الجدعنة» بطولة مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، انتاج صادق الصباح.

الفنانة دلال عبدالعزيز
الفنانة دلال عبدالعزيز

المصرى اليوم

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